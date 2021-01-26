محاكمة ممثلة تركية تبلغ من العمر 80 عاما بتهمة إهانة أردوغان

أفادت صحيفة "جمهوريت '' التركية ، اليوم الثلاثاء ، أن المدعي العام التركي أقام دعوى ضد الممثلة التركية نيلوفر أيدان التي تبلغ من العمر 80 عاما يتهمها بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة إن الممثلة التركية تواجه السجن لمدة أربعة أعوام وثمانية أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2016 و 2018، انتقدت فيها سياسات أردوغان.

وخلال جلسة محاكمة تمت اليوم الثلاثاء ، نفت إيدان الاتهامات، وقالت : "لا أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ضدي، في الوقت الذي يحدث فيه الكثير من الأحداث من حولنا ، بما في ذلك الوباء"، مطالبة المحكمة بتبرئتها.

وتعد إهانة الرئيس جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

وزادت التحقيقات والإدانات بشأن المادة 299 بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.