تايلاند تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 959 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الإصابات 14 ألفا و646 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد لم تسجل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 75 وفاة.

وتضمنت الإصابات الجديدة 22 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 10892 حالة من الفيروس.

كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.