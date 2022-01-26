أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 358 مليونا و218 ألفا و594 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و614 ألفا و457 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 72.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 39.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ871 ألفا و937 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ624 ألفا و129 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 490 ألفا و462 وفاة.