ميتا: 50 مليون مبتكر محتوى بنوا اقتصادهم بأكثر من 100 مليار دولار

ذكرت شركة "ميتا"، أنه يوجد قرابة 50 مليون مبتكر محتوى بنوا اقتصادهم الذي تقدّر قيمته بأكثر من 100 مليار دولار.

وقالت ديريا ماتراس، نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى "ميتا"، إن التغيّرات التي أحدثها وباء كورونا في السلوك الرقمي منذ عامين تواصلت بسرعة لافتة سنة 2021، ولكن في ما يتعلق بالأعمال، بقى توجّه واحد ثابتًا، وهو تفضيل الأفراد التفاعل مع الشركات والعلامات التجارية بطرق إنسانية وشخصية وسلسلة.

وأوضحت أنّ عدد منشئي المحتوى الذين يكسبون أكثر من 10 آلاف دولار شهريًا نما بنسبة 88% بين عامي 2019 و2020، مضيفة أن مبتكري المحتوى مهمون بالنسبة إلى الشركات لأنهم يخاطبون جماهيرها باللغة الأم للمنصات الاجتماعية ويعرفون ما عليهم استخدامه ليلقوا تجاوبًا كبيرًا من هذه الجماهير.

وقالت ماتراس : "سيتوسع اقتصاد المبتكرين عام 2022 وسيكون فهم الشركات له بالغ الأهمية: كيف يعمل هؤلاء المبتكرون، والأدوات واللغة المرئية التي يستخدمونها، وكذلك كيفية التعاون معهم".

وتسعى "ميتا" إلى توفير تجربة عميل أكثر تخصيصًا وسلاسة عبر منصاتها، بدءً من المعرفة بشأن منتج وحتى وصوله إلى منزل العميل، وتابعت: "ستتيح التقنيات المستقبلية مثل الواقع الافتراضي والمعزز فرصًا جديدة للشراة والباعة للتواصل بطريقة جديدة، تخيّلوا تحويل الشركات لمتجرها على فيسبوك أو انستجرام إلى مساحة افتراضية في الميتافيرس ليتمكن الأشخاص من تجربة منتجاتها وعلامتها التجارية بشكل غامر، كما يمكن أن يفعلوا في متجر فعليّ".