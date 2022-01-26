مالي تواجه غينيا الإستوائية لمواصلة الزحف نحو إنجاز جديد

تختتم اليوم منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، بمواجهة مالي مع منتخب غينيا الإستوائية في التاسعة مساءً على ملعب ليمبي ستاديوم.

يخوض منتخبا مالي وغينيا الاستوائية لقائهما والأمل يداعبهما في مواصلة مشوارهما بالمسابقة القارية.

وبينما يحاول المنتخب المالي، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في البطولة، التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2013 بجنوب إفريقيا التي شهدت حصوله على المركز الثالث، يطمح منتخب غينيا الاستوائية للظهور في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين عامي 2012 و2015.

ورغم خوض المنتخب المالي البطولة بدون نجمه المخضرم موسى ماريجا، مهاجم فريق الهلال السعودي، الذي قرر اعتزال اللعب الدولي بعد نسخة المسابقة الماضية التي جرت بمصر عام 2019، لكنه قدم مسيرة لا بأس بها خلال مرحلة المجموعات، بعدما صعد للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب صدارته ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

ويأمل منتخب مالي في مواصلة التقدم بالبطولة، وتحقيق إنجاز يضاهي مشاركته الأبرز في أمم إفريقيا، حينما حصل على المركز الثاني في نسخة المسابقة التي جرت بالكاميرون أيضا قبل 50 عاما.

ولن يكون الطريق مفروشا بالورود أمام المنتخب المالي لاجتياز عقبة منتخب غينيا الاستوائية، الذي برهن خلال مشاركته في الدور الأول للبطولة عن تواجده كأحد المنتخبات الواعدة في القارة السمراء حاليا.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور الـ16، بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ورغم خسارته أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الأولى، لكنه كان ندا حقيقيا، ليأتي فوزه المباغت على المنتخب الجزائري في الجولة الثانية، ضمن أبرز مفاجآت مرحلة المجموعات، ثم اختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على منتخب سيراليون.