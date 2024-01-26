الزمالك يتأهل لنهائي كأس دبي للتحدي بفوز صعب على الرجاء

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فاز فريق الزمالك على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح "4-2"، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس دبي للتحدي، والتي تقام خلال فترة معسكر الفريق الأبيض بالإمارات.

تقدم الزمالك أولا بهدفين بعد مرور 6 دقائق فقط، حيث نجح قلب الدفاع محمود حمدي "الونش" تحويل عرضية شيكابالا من ضربة حرة، إلى رأسية في شباك أنس الزنيتي، بينما سجل شيكابالا بنفسه الهدف الثاني من انفراد بعد هجمة مرتدة سريعة إثر كرة طولية.

بعد الهدفين تراجع أداء الزمالك بشكل واضح ولم يظهر بالخطورة الحقيقية على مرمى الفريق المغربي.

في الشوط الثاني أجرى معتمد جمال بعض التبديلات التي زادت من تفوق الرجاء، خاصة أن الفريق المغربي كانت لديه رغبة أكبر في العودة بالنتيجة بعد التأخر بهدفين في أول 45 دقيقة.

عاد الرجاء للمباراة من ركلة جزاء حصل عليها يسري بوزوق ونفذها اللاعب نفسه بنجاح، ليتقلص الفارق إلى هدف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة حصل الرجاء على ركلة جزاء أخرى ضد نبيل عماد "دونجا" نفذها إسماعيل مقدم ونجح في تسجيلها لتتعادل النتيجة.

وفي ركلات الترجيح سجل للزمالك حمزة المثلوثي، ومحمد أشرف "روقا"، وعمر جابر، وناصر منسي، في المقابل تصدى عواد لركلة من بوزوق وأهدرت أخرى خارج المرمى.

ويتقابل الزمالك مع الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري تاورز الصيني، في نهائي البطولة.