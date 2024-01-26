بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

حسم فريق بيراميدز تأهله لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المصرية على حساب فريق زد بنتيجة 3-1، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ويتواجد في هذه المجموعة فرق: بيراميدز - زد - فاركو - طلائع الجيش، ليتأهل من هذه المجموعة فريقي بيراميدز في مركز الصدارة برصيد (5 نقاط) في المقابل جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد (5 نقاط).

وجاء هدف فريق بيراميدز الأول عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة (34) من ضربة جزاء، وعزز محمد رضا "بوبو" النتيجة لصالح بيراميدز في الدقيقة (37)، وفي الشوط الثاني، أحرز مروان حمدي أولى أهدافه مع بيراميدز في الدقيقة (63)، قبل أن يسجل شادي حسين هدف التقليص في الدقيقة (69).