عضو بالبنك المركزي الأوروبي يحذر من التعجل في خفض أسعار الفائدة

حث مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، على التحلي بالصبر في صياغة السياسات المالية، وحذر من أن الخطأ الفادح سيكون تيسير السياسة النقدية على نحو سابق لأوانه، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم مجددا.

وقال كازاكس، وهو أيضا محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرج، إنه رغم ضرورة البدء في خفض أسعار الفائدة، يتعين على البنك المركزي الأوروبي عدم التعجل في اطلاق هذه العملية، للحيلولة دون حدوث أي صدمات كبيرة.

وأوضح كازاكس أن "ذلك سيكون بكل تأكيد أسوأ من الانتظار قليلا... لقد رأينا في السبعينيات والثمانينيات أنه حال البدء في التيسير بشكل مبكر، هناك مخاطر أن يعاود التضخم الارتفاع مجددا، وعندئذ سوف نضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر".

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 5ر4% ، وذلك في أول اجتماع يعقده هذا العام بشأن السياسة النقدية.

ويبلغ معدل الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، وهي النسبة التي تتلقاها المؤسسات الائتمانية عندما تضع أموالا لدى البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة بشكل قياسي.

وأنهى المركزي الأوروبي بذلك مسيرة طويلة من معدلات الفائدة الصفرية والسالبة في يوليو 2022، ورفع المعدلات بشكل متكرر بهدف السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الوقت الذي خرجت فيه منطقة اليورو من جائحة كورونا.

وفي نهاية المطاف، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك في أكتوبر الماضي.