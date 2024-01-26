قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة لوحدة الذهب.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة، انسياقا وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية.
ورد صعود الأسعار إلى ارتفاع مستوى الطلب بالتزامن مع «شح» المعروض، قائلا: «سعر الصاغة اليوم لا يعبر عن السعر الواقعي للذهب».
وأشار إلى إقبال الجمهور على الشراء دون وعى استثماري، قائلا: «نحذر المواطنين من الشراء بهذه الأسعار، السعر الحالي مغالى ومبالغ فيه بزيادة».
وأوضح أن العرض والطلب أصبح المقياس الرئيسي لتحديد سعر السوق؛ نتيجة تدافع الجمهور على عمليات الشراء، قائلا: «المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من الحالية؛ جعلت الجمهور يتدافع على الشراء».