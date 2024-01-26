قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة ‏لوحدة الذهب. ‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏DMC‏» مساء الخميس، إلى تدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة، انسياقا وراء ‏الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية. ‏

ورد صعود الأسعار إلى ارتفاع مستوى الطلب بالتزامن مع «شح» المعروض، قائلا: «سعر الصاغة اليوم لا ‏يعبر عن السعر الواقعي للذهب». ‏

وأشار إلى إقبال الجمهور على الشراء دون وعى استثماري، قائلا: «نحذر المواطنين من الشراء بهذه الأسعار، ‏السعر الحالي مغالى ومبالغ فيه بزيادة». ‏

وأوضح أن العرض والطلب أصبح المقياس الرئيسي لتحديد سعر السوق؛ نتيجة تدافع الجمهور على عمليات ‏الشراء، قائلا: «المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من ‏الحالية؛ جعلت الجمهور يتدافع على الشراء».‏