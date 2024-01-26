الرئيس الألماني يدعو إلى تعزيز الدور الألماني في جنوب شرق آسيا

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مسؤولي السياسة وقطاع الأعمال في بلاده إلى الاهتمام بصورة أكبر بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وخلال زيارته لمقاطعة أوبون راتشاثاني التايلاندية، قال شتاينماير اليوم الجمعةً: "هذه منطقة يجب أن تكون محل اهتمامنا".

وجاءت هذه التصريحات لشتاينماير في ختام جولة استمرت أربعة أيام وشملت فيتنام وتايلاند مشيرا إلى أن العالم يتغير، و إلى أن هناك مراكز قوة وعلاقات جديدة تتشكل، وقال إنه إذا أرادت ألمانيا الحفاظ على تأثيرها ومنع التبعيات الأحادية، فإنها بحاجة إلى شركاء، وأردف:"والشركاء موجودون هنا في هذه المنطقة".

وقال شتاينماير إنه لاحظ هذا أيضا خلال رحلاته السابقة إلى سنغافورة وإندونيسيا وكمبوديا وماليزيا، مضيفا أن هذا الأمر تأكد له الآن أثناء زيارته لفيتنام وتايلاند.

وأضاف شتاينماير: "يجب أن نهتم بهذه المنطقة. ربما لم يتم تقديرها بشكل كاف. هؤلاء شركاء مختلفون عنا، ولكن هناك مصالح مشتركة تربطنا بهم. يجدر إلقاء نظرة إلى هذا المكان. ويجدر بصورة أكبر أيضا أن نهتم بهؤلاء الشركاء بشكل فعّال".

ورأى شتاينماير أن تايلاند بالذات تمر بموقف شديد التوتر مشيرا إلى أنها شهدت تولي أول حكومة مدنية الحكم منذ الانقلاب العسكري عام 2014 حيث تولت هذه الحكومة مقاليد الحكم في أغسطس من العام الماضي.

وقال شتاينماير: "انطباعي هو أن الثقافة السياسية في تايلاند تتغير." وصرح بأن تايلاند لم لديها الآن مزيد من الاستعداد للتعاون وحسب بل إنها أدرجت أيضا قضايا سياسية جديدة على جدول أعمالها مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تعتزم على سبيل المثال الاهتمام بقضية تغير المناخ.