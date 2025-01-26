وزير الخارجية التركي يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فيدان، سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وعددًا من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وتأتي زيارة فيدان وسط دعوات متكررة من تركيا لحل وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي، مع توعد أنقرة بتوغل جديد ما لم يتم معالجة مخاوفها.

ووحدات حماية الشعب هي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتعتبر تركيا هذه الوحدات «إرهابية»، وتراها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الغرب أيضا منظمة إرهابية.

وأمس السبت، قال مصدر دبلوماسي تركي، إن فيدان سيؤكد على توقعات أنقرة من العراق بشأن تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وطرده من الأراضي العراقية.

وتابع المصدر أن فيدان، سيؤكد ضرورة أن تعمل دول المنطقة معًا ضد محاولات هذه المنظمة الإرهابية اكتساب الشرعية والأرضية، كما ستكون العلاقات الثنائية والتجارة على جدول الأعمال.