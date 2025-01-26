المخابرات الأمريكية تعتقد أن كوفيد نشأ في مختبر رغم قلة ثقتها في النتيجة

تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الفيروس المسؤول عن جائحة كوفيد- 19 من المحتمل أن يكون قد نشأ في مختبر، وفقا لتقييم صدر اليوم السبت يتهم الصين، إلا أن الوكالة تقر بأن "ثقتها منخفضة" في النتيجة التي توصلت إليها.

ولم تأت النتيجة بعد أي معلومات استخباراتية جديدة، وتم إكمال التقرير بتعليمات من إدارة الرئيس السابق جو بايدن والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز. وتم نزع سرية التقرير وإصداره اليوم بناء على أوامر جون راتكليف مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الوكالة، الذي تمت المصادقة علي تعيينه أمس الأول الخميس.

وتشير النتيجة التي تنطوي على فارق بسيط عن النتائج السابقة ، إلى أن الوكالة تعتقد أن إجمالي الأدلة تجعل كون الفيروس نشأ في مختبر أكثر احتمالية من كونه نشأ بصورة طبيعية. لكن تقييم الوكالة يمنح النتيجة درجة ثقة منخفضة، مشيرا إلى أن الدليل ضعيف وغير حاسم أو متناقض.