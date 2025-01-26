استئناف دخول شاحنات المساعدات والوقود من معبر رفح البري لصالح قطاع غزة

استأنف معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء العمل لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد توقف المعابر الإسرائيلية في العوجه وكرم أبو سالم عن العمل بسبب الإجازة الأسبوعية.

وأكدت المصادر، أن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تم استأنفه بدخول حوالي 80 شاحنة متنوعة، صباح اليوم الأحد، ومنها شاحنات وقود وغاز، وينتظر ارتفاع العدد تدريجيا على مدار اليوم للوصول إلى 300 شاحنة تقريبا.

وشهد اليوم إدخال جزء من شاحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التاسعة، التي وصلت الأربعاء الماضي لمعبر رفح البري، ويتم إدخال الشاحنات تدريجيا، وشملت القافلة التي تشارك فيها 14 مؤسسة خيرية مصرية، 200 شاحنة حملت 3000 طن مساعدات متنوعة.

جدير بالذكر أنه تم إدخال نحو 1800 شاحنة إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبو سالم، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الأحد حتى يوم الجمعة الماضيين، وضمت حوالي 100 شاحنة وقود وغاز، وأشرف على إدخالها الهلال الأحمر المصري ليتم تفريغها في معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم لصالح المنظمات الإغاثية الفلسطينية والأممية.



وفي سياق متصل عبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع المنتهي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، وفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة أنّ القوافل تتألف من 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1442 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، وطرود الإغاثة، وخيم الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.