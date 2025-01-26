يلتقي الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في قمة الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

وتبقى هذه المباراة هي رقم 17 بين الفريقين في بطولة الدوري منذ صعود بيراميدز إلى الدوري في موسم 2015/2014 باسمه القديم، الأسيوطي.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يعتلي قمة الدوري برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، وسجل 15 هدفا مقابل 5 أهداف في مرماه، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات وسجل خال من الهزائم، وأحرز لاعبوه 14 هدفا مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لاستعادة توازنه وقمة الترتيب وإيقاف نزيف النقاط بعد تعادلين أمام إنبي وفاركو في آخر 5 جولات، بينما يتطلع بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونيسلاف يوريتشيتش لمواصلة مسيرته القوية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية.

واختار كولر للمباراة 22 لاعبا بينهم الوافدين الجديدين، مصطفى العش المعار من زد لنهاية الموسم الجاري، والمهاجم السلوفيني ماتس جراديشار المنضم من فيهرفار المجري.

ويعاني الأهلي من قائمة غيابات طويلة تضم وسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، والمهاجم الواعد سمير محمد.

كما اختار يوريتشيتش 22 لاعبا أيضا في قائمة بيراميدز، ويعاني من غيابات محدودة مثل دودو الجباس وأسامة جلال، ومروان حمدي.

وقبل مباراة الليلة تميل الكفة ناحية الأهلي في المواجهات المباشرة، حيث حقق 8 انتصارات مقابل 4 انتصارات بيراميدز، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات.

وبخلاف قمة الأهلي وبيراميدز، تقام 3 مباريات أخرى في الجولة حيث يلتقي طلائع الجيش مع فاركو، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في الساعة الرابعة عصرا، بينما يلعب غزل المحلة مع سيراميكا في السابعة مساء.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، خلفه يتساوى فاركو وطلائع الجيش برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز 12 برصيد 10 نقاط، ويقبع غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.