فلسطين تطالب باستجابة دولية عاجلة مع جهود الحكومة للإغاثة الطارئة وإعمار قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالاستجابة العاجلة لدعم حكومة دولة فلسطين في تنفيذ خطتها للإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر، وصولاً إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير أو إبطاء.

وشددت الوزارة في بيان، مساء الأحد، على أهمية تمكين الحكومة من توفير حلول فورية لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني، خاصة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة المدمر، حيث تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية.

وأكدت أن هذه الجهود ضرورية لضمان صمود المواطنين وبقائهم على أرض وطنهم، وتعزيز الوحدة الوطنية بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين.

وأشارت إلى أن الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

وذكرت أن الحكومة الفلسطينية قد بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال «غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية»، لإغاثة الشعب المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.