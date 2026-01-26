ترامب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية اليوم

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك اليوم الاثنين، حسبما جاء في جدول عمل الرئيس اليومي الذي وزعه البيت الأبيض.



ووفقا للبيت الأبيض، فإنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع مع مينك الاثنين الساعة الواحدة ظهرا (السادسة مساء بتوقيت غرينيتش) في المكتب البيضاوي.

وسيعقد في ذات الوقت مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وأفاد البيت الأبيض بأن ترامب يخطط لعقد اجتماعين "سياسيين" اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا، دون تحديد المواضيع المطروحة للنقاش فيهما.

وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا، سيجري الرئيس الأمريكي مقابلة إذاعية مغلقة في المكتب البيضاوي. ولم يكشف جدول العمل عن وسيلة الإعلام التي ستجري المقابلة مع ترامب.