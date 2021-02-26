الخارجية الصينية: بكين وواشنطن بدأتا الحوار والتشاور بشأن قضايا تغير المناخ

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأن المبعوث الصيني الخاص لشؤون تغير المناخ، شيه تشن هوا، أجرى اتصالات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن قضايا المناخ، وأجرى الجانبان حوارًا ومشاورات بهذا الصدد.



وقال بين - في تصريح اليوم الجمعة - "إن تعيين هوا مبعوثًا خاصًا للصين لشؤون تغير المناخ يعكس تركيز الحكومة الصينية الكبير على تغير المناخ. وإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز التعاون والاستجابة لتحديات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الكامل بشكل مشترك، والتنفيذ الفعال لاتفاقية باريس".