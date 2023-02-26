إصابة فلسطيني بجروح بعد تعرضه للطعن على أيدي مستوطنين في نابلس

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم الأحد، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه نقل المواطن الفلسطيني إلى المستشفى، إثر إصابته بعدة طعنات؛ نتيجة الاعتداء عليه من قبل المستوطنين.

وهاجم مستوطنون، اليوم الأحد، بلدات حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس وأحرقوا منزلا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» .

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مواطن في بلدة حوارة ما أدى لإصابته بجروح، نقل إثرها إلى طوارئ ابن سينا ووصفت حالته بالمستقرة، كما أحرقت منزل المواطن رؤوف أبو هنية أبو رشاد، ومركبة، في البلدة.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا أيضا بلدة قريوت، خاصة الأحياء القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين، كذلك هاجموا بلدة بورين جنوب نابلس.