مصرية بالفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية: أنا العضو الوحيد الذي لا يتقاضى أجرا

قالت عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية السفيرة نميرة نجم (مصرية)، إنه من المتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في نهاية يوليو المقبل.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الفريق الفلسطيني يضم ثمانية محامين، اثنان منهم "يهوديان"، وأحدهم اضطر لترك عمله في شركة محاماة كان يعمل بها منذ 40 سنة بعد تعرضه لضغوط لإصراره على المشاركة.



وأوضحت أنها العضو الوحيد الذي يعمل مع الفريق دون أن يتقاضى بلا أجر نظرًا لأهمية هذا الملف.



وأشارت إلى أن الفريق يتابع إجراءات المحكمة بشكل يومي، ويقيم كل المرافعات التي يتم تقديمها، موضحة أن الغالبية العظمى ممن تحدثوا لم ينكروا على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.



وتختتم محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.