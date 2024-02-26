إصابة 7 أشخاص في انقلاب على كوبري بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بمحافظة الدقهلية؛ اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على كوبري طريق الربع - طناح مركز المنصورة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على كوبري طريق الربع - طناح.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص باصابات متفرقة وهم:«فاطمة عطية يوسف العدل، 65 عاما، ومقيمة بطناح، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة، ومقبولة فهيد محمد إبراهيم، 57 عاما، ومقيمة بطناح مصابة بكدمات، والسعيد السيد محمد عبدالله، 52 عاما، مقيم بطناح ومصاب باشتباه بنزيف داخلي بالمخ وكسر باليد والساق اليسري، وكريم حسن عبد العال، 60 عاما، مقيم ميت جراح، مصابا بجروح قطعية، ووليد عبدالسلام العدل عطوة، 45 عاما، مقيم بطناح اشتباه، ما بعد الارتجاج، وعزيزة صالح عبد الكريم، 25 عاما، مقيمة بميت جراح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعيد فايق إبراهيم سالم، 14 عاما، مقيم ميت جراح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابون إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.