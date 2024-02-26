القسام: تفجير عبوة ناسفة في 15 جنديا إسرائيليا بمدينة خان يونس

أكدت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا تحصّنوا في أحد المنازل شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت الكتائب - في بيان صحفي - إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة مكونة من 15 جنديًا إسرائيليًا داخل أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها تمكّنوا من تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة.



وأعلنت الكتائب عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى مكوّنة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد .. مؤكدة أن مقاتليها تمكّنوا من الإجهاز على القوة من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم .. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك الضارية في قطاع غزة في حين أنه أخفى تفاصيل المعارك وأسماء الجنود والضباط المُصابين.