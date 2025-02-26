أمريكا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق اقتصادي مبدئي

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن اتفاقية اقتصادية أوسع نطاقا تتضمن وصول أمريكا إلى الموارد الأرضية المعدنية النادرة بأوكرانيا.

وقال شميهال، عبر التلفزيون الأوكراني، إنه بعد أيام من المفاوضات، سوف توقع أوكرانيا وأمريكا اتفاقا مبدئيا، ولكن مازال يتم العمل على بقية تفاصيل الاتفاق الكامل - بما في ذلك الضمانات الأمنية الأمريكية التي يراها مسئولو كييف مهمة.

وأضاف شميهال، أن الاتفاق المبدئي يحدد شروط وأحكام صندوق استثماري لإعادة بناء أوكرانيا.

وقال مسئولون، إنه يمكن توقيع الاتفاق الجمعة المقبلة، كما أنه يتم وضع خطط من أجل سفر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.