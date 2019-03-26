نتنياهو: محاولات فصل إسرائيل عن الولايات المتحدة ستفشل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك) في واشنطن اليوم الثلاثاء، إن "القوى التي تريد فصل إسرائيل عن الولايات المتحدة" لن تنجح.

وكان من المفترض أن يحضر "نتنياهو"، المؤتمر إلا أنه أضطر إلى قطع زيارته إلى واشنطن في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس.

وبدلا من ذلك، ألقى نتنياهو كلمته إلى الحاضرين في مؤتمر أيباك عبر اتصال بالقمر الصناعي بعد عودته إلى إسرائيل.

ووجه نتنياهو الشكر لجماعة الضغط الداعمة لليهود بسبب جهودها من أجل تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية "من الجانبين، الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.. هكذا كان الوضع دائما، وهكذا يجب أن يكون".

وأعربت الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن دعمها الكامل لإسرائيل، خلال المؤتمر السنوي لـ(ايباك)، مما يشير إلى أن هذه القضية تحظى بدعم قوي في الحزب.

وقالت بيلوسي في المؤتمر إن "إسرائيل وأمريكا مرتبطتان ببعضهما البعض الآن وإلى الأبد"، متعهدة بضمان أن تظل إسرائيل في بؤرة اهتمام الحزبين (الديمقراطي والجمهوري).

وكان الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، قد وجهت إليه في الأسابيع الأخيرة، مزاعم بمعاداة السامية، ولاسيما بعد أن هاجمت إلهان عمر، وهى مسلمة انتخبت حديثا لعضوية الكونجرس، لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية بسبب ما تمارسه من ضغوط وأثارت تساؤلات حول الولاءات المزدوجة.

ومن جانبه، انتهز الرئيس دونالد ترامب الفرصة ليندد بالحزب الديمقراطي ووصفه بأنه معادِ لإسرائيل، ومعادِ لليهود أيضا.

وأدانت بيلوسي "الأسطورة الخبيثة للولاء المزدوج"، وتعهدت بتمرير مشاريع قوانين في الكونجرس، من شأنها دعم قوات الأمن الإسرائيلية، في الوقت الذي استنكرت فيه بشدة مقترحات مقاطعة الدولة اليهودية.

وقالت وسط تصفيق الحضور: "أن تكون معاديا للسامية، معناه أن تكون معاديا لأمريكا".