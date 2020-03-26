 السعودية تبدأ تنفيذ منع التجوال بالرياض ومكة والمدينة من الـ3 عصرا - بوابة الشروق
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السعودية تبدأ تنفيذ منع التجوال بالرياض ومكة والمدينة من الـ3 عصرا

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 4:25 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 4:25 م

دخل قرار منع التجوال في مدن الرياض ومكة والمدينة المنورة السعودية من الثالثة عصر اليوم الخميس حيز التنفيذ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويشمل القرار منع سكان مناطق المملكة الـ13 من الخروج منها حتى السادسة صباحا .

ويمنع القرار السير على جميع الطرق المؤدية إلى جميع مناطق المملكة الـ 13 ، بما فيها الطرق الرئيسة والفرعية والزراعية والبرية،حيث ستكون جميع هذه الطرق تحت مراقبة رجال الأمن على مدار الساعة.

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الاربعاء على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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