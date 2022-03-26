واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية، حيث أقرت بعض شركات السيارات العاملة فى مصر زيادة جديدة فى 7 طرازات موديل 2022 بقيمة وصلت لـ50 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة فى مصر، بالإضافة إلى نقص الرقائق الإلكترونية.

ميتسوبيشى «إكسباندر»

وفى ذات السياق، أخطرت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «ميتسوبيشى» فى مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارات «إكسباندر» بقيمة 50 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى 390 ألف جنيه بعدما كانت بقيمة 340 ألف جنيه، والفئة الثانية لـ 415 ألف جنيه بدلا من 365 ألفا.

ميتسوبيشى «إكليبس كروس»

كما رفعت الشركة أسعار إكليبس كروس، ليصل سعر الفئة الأولى منها إلى 480 ألف جنيه، والثانية إلى 520 ألف جنيه، كما زادت الفئة الثالثة لـ 560 ألف جنيه، والرابعة 610 ألف جنيه.

لادا «جرانتا»

ورفعت شركة الأمل لتصنيع السيارات أيضا، أسعار لادا جرانتا بقيمة تتراوح بين 21 إلى 31 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 195 ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 225 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثالثة لـ 235 ألف جنيه.

جيتور الصينية

وقفزت أسعار جيتور الصينية فى مصر، بنحو 15 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة X70 إلى 359.800 ألف بدلا من 344.800 ألف جنيه. كما قفزت الفئة الوحيدة المتاحة من جيتور X95، بقيمة 20 ألف جنيه لتصل إلى 470 ألف جنيه.

شانجان «CS15»

كما قررت مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل «شانجان» الصينية فى مصر، زيادة أسعار «شانجان CS15 » بقيمة بلغت 20 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 262 ألف جنيه، والثانية لـ282 ألف جنيه.

شانجان «ألسفن»

كما رفعت غبور أيضا سعر «شانجان ألسفن» بقيمة 15 ألف جنيه ليبلغ سعر الفئة الأولى 196 ألف جنيه، والثانية إلى 216 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة إلى 232 ألف جنيه.

تيجو «8»

وزادت أيضا شيرى الصينية فى مصر تيجو 8 موديل 2022، بقيمة 40 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة القياسية 415 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 445 ألف جنيه.

تيجو «7 برو»

وزادت أيضا شيرى تيجو 7 برو الصينية فى مصر بقيمة بلغت 35 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة القياسية من إلى 400 ألف جنيه، والفئة كاملة التجهيزات لـ430 ألف جنيه.

هافال «جولاين»

كما أخطرت شركة غبور موزعيها، بارتفاع أسعار سيارات جولاين بقيمة تصل إلى 42 ألف جنيه، ليبلغ سعر الفئة الأولى 365 ألف جنيه، والثانية 395 ألف جنيه، وبلغ سعر بيع الفئة الثالثة 420 ألف جنيه، والرابعة 445 ألف جنيه.

هافال «H6»

كما رفع غبور سعر سيارات هافال «H6» بقيمة وصلت إلى 46 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى بعد الزيادة من 445 ألف جنيه، والثانية 475 ألف جنيه، والثالثة يتم بيعها بـ 495 ألف جنيه، والفئة الرابعة لـ 530 ألف جنيه.

هيونداى

فيما أعلنت شركة غبور أيضا زيادة جميع طرازات هيونداى بقيمة تراوحت بين 20 و50 ألف جنيه.

وصعد سعر هيونداى i10 بقيمة 25 ألف جنيه،و i20 بنحو 30 ألف جنيه، وأكسنت RB بقيمة 25 ألف جنيه، وزاد أيضا سعر أكسنت HCI بنحو 30 ألف جنيه، وإلنترا HD بمقدار 20 ألف جنيه، وهيونداى بايون التى تم طرحها أخيرا بنحو 35 ألف جنيه، وارتفع سعر إلنترا CN7 بقيمة 40 ألف جنيه، وكريتا بـ 40 ألف جنيه، وتوسان بقيمة 50 ألف جنيه.