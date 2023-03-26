سفير مصر في أوتاوا يشارك في حفل الإفطار السنوي للشبكة المصرية للسرطان بكندا

شارك السفير المصري في أوتاوا، أحمد حافظ، في حفل الإفطار السنوي للشبكة المصرية للسرطان في كندا، والذي تم تنظيمه بمدينة برامبتون، بالإشتراك مع جمعية نادي النيل بأونتاريو.

وقال السفير المصري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مشاركة لفيف كبير من الشخصيات المصرية البارزة وأعضاء الجالية في هذا الحفل؛ أبرز مثال على حرص أبناء الجالية وخاصة من الجيلين الثاني والثالث، على دعم هذا المشروع الإنساني العملاق.

وأشاد السفير أحمد حافظ بتنظيم الحفل بمشاركة جميعة نادي النيل، برئاسة الدكتور محمد الحلوجي، و بما تم استعراضه عن التجربة المصرية الرائدة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، من قبل الشبكة المصرية للسرطان بكندا، برئاسة الدكتور محمد عجاج، الذي قدم شرحا وافيا للمشروعات والأنشطة التي تقوم بها المستشفى، والجامعات والمستشفيات العالمية التي تتعاون معها، بجانب التبرعات التي قدمها أبناء الجالية في كندا، والتي بلغت العام الماضي نحو 350 ألف دولار، مضيفا أن هذا الصرح لا بُد أن يستمر في تقديم خدماته بهذه الكفاءة والتميز الذي يشيد به الجميع.

كما أشاد السفير المصري بتكريم الجيلين الثاني والثالث من الجالية المصرية، وأيضا أبناء مدرسة "فلوبيتير كوليج" المصرية بمسيساجا، والذين لعبوا دورا كبيرا في دعم الشبكة المصرية للسرطان بكندا، والتوعية بأهمية تقديم التبرعات لمستشفى سرطان الأطفال.

ووجه السفير المصري التحية للدكتور محمد عجاج، مثمناً دور الشبكة المصرية للسرطان فيما تقدمه من خدمات جليلة. وأكد أهمية العمل الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في شتى أنحاء كندا، مشدداً على أن مثل هذه الأنشطة تدعو للفخر وتربط أبناء الجالية بوطنهم الأم مصر.

جدير بالذكر أن الشبكة المصرية للسرطان ‏هى مؤسسة كندية تأسست فى عام 2014 لدعم مستشفى 57357 ومرضى السرطان فى مصر.