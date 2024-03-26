نوتينجهام يستأنف ضد عقوبة خصم أربع نقاط من رصيده

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قرر نادي نوتينجهام فورست الاستئناف ضد عقوبة خصم أربع نقاط من رصيده، والتي فرضتها عليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي بسبب انتهاك اللوائح المالية للمسابقة.

وأصدر نوتينجهام بيانًا مقتضبًا أكد فيه مسار الإجراء الذي اتخذه النادي، والذي يتناقض مع الرد المطول والغاضب الذي نشره النادي عندما تم فرض العقوبة.

قضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي بخصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتينجهام فورست لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا أن نوتينجهام تراجع بموجب هذه العقوبة لمراكز الهبوط، ليصبح في المركز الثامن عشر قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتينجهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني (44 مليون دولار)، فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم ، لأي مواسم يقضيها الفريق في دوري البطولة الإنجليزية خلال تلك الفترة.

وأشادت اللجنة التي فرضت العقوبة على نوتينجهام، بـ"التعاون الاستثنائي" للنادي في تعامله مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الملف.

وكان إيفرتون تعرض لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021 /2022 ، قبل تقليص العقوبة إلى خصم ست نقاط فقط من رصيده.

ومازالت الجهات المعنية تحقق في شكوى أخرى مقدمة ضد إيفرتون لانتهاك اللوائح المالية في الفترة الممتدة حتى الموسم الماضي.