المؤلف صلاح الجهيني يكشف موعد طرح فيلم ولاد رزق 3: القاضية

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كشف صلاح الجهيني مؤلف فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، حيث من المقرر أن ينافس العمل في موسم عيد الأضحى.

ونشر صلاح الجهيني عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة من كواليس العمل تضم أسر ياسين وأحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، وعلق عليها: "الكبير في العيد الكبير".

ويأتي فيلم "ولاد رزق 3" بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.