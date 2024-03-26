حبس عاطلين بتهمة سرقة أسياخ حديدية من مول تحت الإنشاء في التجمع الأول

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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة كمية من الحديد من مول تجاري بالتجمع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة كمية من الأسياخ الحديدية، بأسلوب المغافلة من داخل مركز تجاري " مول" تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين ألقت القوات الأمنية القبض عليهما، أثناء استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية مجهولة المصدر، وبدون وجود ما يثبت امتلاكهما لتلك الأسياخ الحديدة.

وتابعت التحقيقات أنه بسؤال المتهمين، اعترفا بسرقة المضبوطات بحوزتهما من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.