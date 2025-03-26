 ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مارس 2025 11:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا

سول - أ ب
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:13 ص

أفاد مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأربعاء، بأن حرائق الغابات التي تؤججها الرياح، والتي كانت من بين أسوأ حرائق شهدتها كوريا الجنوبية على الإطلاق، اجتاحت المناطق الجنوبية من البلاد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا وتدمير أكثر من 200 مبنى وإجبار 27 ألف شخص على الإجلاء.

وشملت حصيلة القتلى طيارا لقي حتفه بعد تحطم مروحية خلال جهود احتواء حرائق الغابات في بلدة أويسونج الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي واحدة من بين المناطق الأكثر تضررا.

ولم يكن هناك على متن الطائرة أي أفراد آخرين من طاقمها.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإطفاء إن 26 شخصا على الأقل تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك