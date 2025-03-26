هاني فرحات: فخور بقيادة الأوركسترا في حفل تكريم سفير الإنسانية مجدي يعقوب

استقبل قصر محمد علي منذ قليل واحدة من الحفلات الغنائية الخالدة، جمع الحفل بين الفن الأصيل والمشاعر الإنسانية الجميلة، ورفع شعار "سحور من القلب إلى القلب"، ونظمته مؤسسة مجدي يعقوب، حيث خُصص دخله بالكامل لدعم عمليات القلب للمحتاجين.

أحيت الحفل الفنانة أنغام بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل "سحور من القلب إلى القلب"، لما يحمله من مشاعر إنسانية ودعم لإنقاذ المحتاجين من مرضى القلب. كما أشاد بتجربة مؤسسة مجدي يعقوب، مؤكداً على الأهداف النبيلة التي أُنشئت من أجلها، ومساهمتها في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى.

وأكد فرحات أن الفن هو الذي يشكل وجدان الشعوب، وهو في الوقت نفسه الداعم الأول لمثل هذه المبادرات الإنسانية والمشروعات النبيلة، واصفًا الدكتور مجدي يعقوب بـ"سفير الإنسانية". كما أوضح أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في مثل هذا الحفل الداعم لجراحات مرضى القلب المحتاجين.

وعلى الصعيد الفني، اعتبر فرحات تجربته مع أنغام تجربة فنية يغلفها الذوق الفني المشترك والصداقة القوية، مشيرًا إلى أن النجاحات المشتركة التي حققاها سويًا دليل على مدى التفاهم والصدق الفني بينهما. كما أوضح أن تعاونهما يمتد لسنوات طويلة، حققا خلالها العديد من الخطوات الفنية والموسيقية المتميزة داخل مصر وخارجها.

وكشف عن سلسلة حفلات جديدة ستجمعه بالفنانة أنغام خلال الأسابيع القليلة المقبلة في عدد من الدول العربية.