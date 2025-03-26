حماس: المقاومة أثبتت عجز الاحتلال وفشله الأمني والعسكري بعد 15 شهرا من القتل والإرهاب

قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها على المبادرة والهجوم منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثبتت للعالم «عجز الكيان الصهيوني وفشله الأمني والعسكري».

وأضاف في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، بمناسبة يوم القدس العالمي، أن المقاومة أظهرت عدم قدرة الاحتلال على «كسر إرادة الشعب الفلسطيني» رغم 15 شهرا من القتل والإرهاب والدمار، في ظل الدعم الأمريكي الكامل للعدو سياسيا وعسكريا، والذي اعتبره غطاء لارتكاب جرائم الحرب والإبادة جماعية والاغتيال في فلسطين ولبنان وسوريا وقصف اليمن والعراق.

وأوضح أن عملية «طوفان الأقصى» انطلقت في السابع من أكتوبر؛ بهدف إجهاض محاولات الاحتلال لحسم الصراع من بوابة القدس والمسجد الأقصى، بعد محاولاته لتكريس هيمنته السياسية والاقتصادية والعسكرية، مؤكدا أن المقاومة نجحت في «كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة».

وتابع: «لقد بذلنا منذ السابع من أكتوبر كل الجهود، واضعين أهدافا محددة أولها وقف العدوان والقتل والإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني المجرم، والتوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير لشعبنا في القدس وغزة وتحقيق وحدة شعبنا وإيجاد أفق نتخلص فيه إلى الأبد من الاحتلال البغيض ونقيم معا دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس».

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لـ "فرض واقع جديد في القدس والأقصى بالتقسيم الزمني والمكاني واستباحة المسجد الأقصى وتدنيسه من قطعان المستوطنين".