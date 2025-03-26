ماكرون: القوة الأوروبية المقترحة فى أوكرانيا يمكن أن ترد حال تعرضها لهجوم من روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن القوة المسلحة الأوروبية المقترحة، التي ربما يتم نشرها في أوكرانيا بالتزامن مع اتفاق سلام محتمل، يمكن أن "ترد" على أي هجوم روسي إذا شنت موسكو هجوما.

وكان ماكرون يتحدث مساء اليوم بعد محادثات مع رئيس أوكرانيا وقبيل قمة في باريس يشارك فيها نحو 30 دولة غدا الخميس، وستناقش القوة المقترحة لأوكرانيا.

وأوضح ماكرون بأنه "إذا وقع مجددا اعتداء شامل على الأراضي الأوكرانية، فستتعرض هذه الجيوش للهجوم، وعندها ستتصرف وفق القواعد المعتادة لدينا للاشتباك العسكري".

وأضاف: "عندما ينخرط جنودنا وينتشرون، فهم يتصرفون هناك ويردون وفق تعليمات القائد الأعلى، وإذا تعرضوا لموقف اشتباك عسكري، فإنهم سيردون عليه".