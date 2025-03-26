ماركا: ريال مدريد يجدد عقد راؤول أسينسيو 3 سنوات

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أوضحت تقارير إعلامية مساء اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يسعى لتجديد عقد مدافعه راؤول أسينسيو خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد سيجدد عقد لاعبه حتى يونيو 2029 ليمتد عقده لمدة 3 سنوات إضافية.

سيشهد أسينسيو، بالإضافة إلى تمديد عقده، زيادة كبيرة في راتبه، الذي يصل إلى 9 ملايين يورو في العام الأخير، أي في موسم 2028-2029.

وأشار التقرير إلى أن أسينسيو حجز بالفعل مكانا أساسيا مع الفريق الأول بشكل دائم.

وشارك أسينسيو في 30 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.