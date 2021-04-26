الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر لن نقبل المساس به

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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن القدس خط أحمر لن يقبل الفلسطينيون المساس به.

وأكد محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني بالقدس ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة.

وحيا الرئيس الفلسطيني الأهل في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة.

وجدد التذكير بأنهم لن يقبلوا بإجراء الانتخابات دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا حسب الاتفاقيات الموقعة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وأوضح أن "مركزية فتح" تؤكد أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل حول الانتخابات بأن القدس وأهلها هي قلب العملية الانتخابية.

وبين أن عدم إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة لتنفيذ صفقة القرن التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي.

وأفاد بأنه دون إجراء الانتخابات في القدس ترشيحا وانتخابا لن يكون هناك انتخابات لأن القدس عاصمة دولتنا الأبدية.