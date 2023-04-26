 الرياض تجلي 13 سعوديا و1674 شخصاً من 56 دولة من السودان - بوابة الشروق
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الرياض تجلي 13 سعوديا و1674 شخصاً من 56 دولة من السودان


نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 8:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 8:29 ص

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها أجلت 13 سعودياً و1674 شخصاً من رعايا 56 دولة إلى مدينة جدة على البحر الأحمر من السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن "وصول السعوديين والرعايا من الدول الشقيقة والصديقة يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من الملك وولي العهد في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى السعودية".

وأوضحت أنه تم نقل هؤلاء الأشخاص من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة.

وأشارت إلى أن "المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم"، مضيفة أن "إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء يصل نحو 2148 شخصا(114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصاً ينتمون لـ 62 جنسية)".


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