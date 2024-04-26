انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل أول مايو المقبل تحت شعار كن بطل قصتك

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تنطلق الأربعاء المقبل أول مايو فعاليات مهرجان «الشارقة القرائى للطفل» الذى تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» فى الفترة من 1 إلى 12 مايو المقبل وذلك فى «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كن بطل قصتك».

ويلقى مهرجان «الشارقة القرائى للطفل» الضوء على قوة القراءة وقدرتها على إثراء تجربة الأطفال واليافعين والشباب ويقدم تجارب نخبة من الكتاب والرسامين والناشرين وقادة صناعة كتب الأطفال واليافعين.

كما يستضيف «مهرجان الشارقة القرائى» للطفل 190 ضيفا من 25 دولة حول العالم يقدمون مجموعة واسعة من الخطابات الملهمة والجلسات النقاشية وورش العمل التى تثرى تجربة الحضور من جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى ثلاث مسرحيات شيقة بلغات متنوع، كما يضم أكثر من 1400 فعالية ونشاط.

وتستضيف دورة الـ١٥ لهذا العام من «مهرجان الشارقة القرائى» عددا من الضيوف البارزين منهم جيرى كرافت رسام الكاريكاتير الأمريكى ومؤلف قصص مصورة مثل «أولاد ماما» و«الولد الجديد» إلى جانب راءول الثالث رسام وكاتب من مؤلفى أكثر الكتب مبيعا على قائمة صحيفة «نيويورك تايمز»، والمعروف بتقديم تصور إبداعى ملهم للتجربة الأمريكية المكسيكية المعاصرة.

ويشهد المهرجان تكريم الفائزين بـ«جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، إلى جانب الفائزين بـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتى»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوى الاحتياجات البصرية»، التى تحتفى بأدب الطفل وجميع جوانبه الفنية والإبداعية، وتكرّم صنّاعه من الرسامين والمؤلفين والناشرين المبتكرين.

ويشكل «مهرجان الشارقة القرائى للطفل» أكبر فعالية ثقافية مخصصة لإثراء مخيلة القراء الصغار على صعيد المنطقة ويواصل فى دورته الـ15 إلهام الناشئة واليافعين وتثقيفهم من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.