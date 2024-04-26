 الدعم السريع: مقتل 7 مدنيين في قصف مكثف للجيش السوداني على مدينة بشمال دارفور - بوابة الشروق
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الدعم السريع: مقتل 7 مدنيين في قصف مكثف للجيش السوداني على مدينة بشمال دارفور

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:00 م

قالت قوات الدعم السريع في السودان يوم الجمعة إن سبعة مدنيين قتلوا في قصف مكثف للجيش على مدينة مليط في ولاية شمال دارفور.

وأضافت في بيان إن الطيران الحربي للجيش نفذ صباح الجمعة "قصفاً عشوائياً بإسقاط أكثر من 17 برميلاَ متفجراً، على الريف الغربي لمدينة مليط بشمال دارفور"، مما أسفر عن مقتل 7 من رعاة الإبل ونفوق مئات المواشي وحرق الحظائر في المنطقة.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 43 شخصا لقوا حتفهم في مدينة الفاشر ومحيطها بشمال دارفور جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 14 أبريل نيسان الجاري.

وأضاف مكتب مفوض حقوق الإنسان في بيان أن الجيش والدعم السريع شنا هجمات عشوائية بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في أحياء سكنية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن المدنيين محاصرون في المدينة "خوفا من قتلهم إذا حاولوا الفرار".

ودعت الولايات المتحدة طرفيّ الصراع في السودان يوم الأربعاء إلى وقف الهجمات في شمال دارفور لتهديدها حياة مئات الآلاف من النازحين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "نشعر بالقلق إزاء مؤشرات على هجوم وشيك من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها. الهجوم على مدينة الفاشر سيُعرّض المدنيين إلى خطر كبير، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لاذوا بالمدينة".

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