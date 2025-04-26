ماكرون: أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في أعقاب اجتماع وصفه بأنه «إيجابي للغاية»، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط.

وأضاف ماكرون أن تحالف الراغبين بقيادة فرنسا وبريطانيا سيواصل العمل على تحقيق ذلك فضلا عن إنجاز سلام دائم في أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وكتب ماكرون في منشور على منصة «إكس»: «إنهاء الحرب في أوكرانيا.. هذا هدف نتشاركه مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب».

وأضاف: «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط. أكد لي الرئيس زيلينسكي ذلك مجددا اليوم.. إنه يرغب في العمل مع الأمريكيين والأوروبيين لوضعه حيز التنفيذ».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد نظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر ضربات تعرض لها مدنيون في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، قائلا: «ربما هو لا يريد أن يوقف الحرب».

وأضاف في منشور على منصته تروث سوشيال: «لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب.. وعندها يجب التعامل معه في شكل مختلف.. كثير من الناس يموتون».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى خيارين بديلين هما استهداف النظام المصرفي وتشديد العقوبات الواسعة النطاق بحق روسيا.