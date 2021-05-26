 فلسطين والبرازيل تبحثان التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين والبرازيل تبحثان التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار غزة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:25 ص

 أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والسفير البرازيلي الجديد لدى دولة فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية الميركسور.
وأبلغ السفير كاندياس، الوزير العسيلي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد برام الله وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مصادقة البرازيل على الاتفاقية، والتطلع قدمًا لإنهاء إجراءات المصادقة من الجانب الفلسطيني عليها لغاية دخولها حيز التنفيذ، مشددًا على عودة بلاده إلى سياقها التاريخي كموقف داعم للشعب الفلسطيني وقضيته، ورغبتها في المشاركة بإعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم اللازم.
وأشار الجانبان إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلفه من خسائر فادحة، بشريًا واقتصاديًا، والحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي؛ لتقديم الاستجابة العاجلة لإغاثة الشعب في القطاع وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل بين القطاعين الخاص الفلسطيني والبرازيلي؛ لبحث فرص الاستثمار ومجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

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