قال الفنان طارق صبري، إن خطيبته الفنانة شيري عادل؛ استطاعت أن تغير أشياء كثيرة تتعلق بحياته الشخصية، موضحا أنه كان يرى الزواج؛ فكرة صعبة التحقق في حياته قبل لقائها.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس: «فكرة مشروع الزواج بالنسبة لي؛ كانت خطوة صعب الإقبال عليها، كانت منطقة ملغمة بالضبابية ومرعبة، ومع مرور الوقت كل ما أكبر في العمر بحس إني أخذت على نظام حياة مختلف مش هقدر أغيره».

وأشار إلى رفضه القاطع الخوض في الحديث عن مسائله الزواج أو مجرد حتى فتح المجال للنقاش بشأنها، معقبا: «حاليا تحولت من النقيض بالرفض إلى النقيض الآخر بالاستعجال في الزواج، لما الإنسان يحب مشاعره بتبدأ تحركه والموضوع يختلف، والموضوعات التي كانت تمثل في وجهة نظرك قوالب وثوابت بتبدأ تراها بمرونة شديدة، شيري ضربت مقص في ثوابتي».

وبشأن التقارب بينهما وقدرة كل منهم على التأثير على الآخر، قال ساخرًا: «أنسى مفيش حد يقدر يغير في واحدة ست حاجة، صعب أنك تحول شخصية شريكتك لحاجة قريبة منك، أو إنها تقدر تغير شخصيتك، بنحاول نخلق حالة من التقارب والتوازن في وجهات النظر مع بعض».

وأضاف أن الفنانة شيري عادل؛ تهتم بأدق التفاصيل في حياته، معقبا: «أنا بنظر للموضوعات من الخارج برؤية عامة، إنما هي عدسة 50»، كاشفًا عن التخطيط لعمل درامي يجمعهما سويًا للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة.