الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 12 صاروخا و31 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، الليلة الماضية، باستخدام 14 صاروخا و31 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136".

وقال البيان: "شن العدو هجوما على أوكرانيا باستخدام صاروخين باليستيين فرط صوتيين من طراز كينجال تم إطلاقهما من طائرات ميج-31 كيه في منطقة تامبوف الروسية، و12 صاروخ كروز من طراز كيه إتش-101 وكيه إتش-555 تم إطلاقها من قاذفات استراتيجية من طراز" تو- 95 إم إس" في منطقة ساراتوف، و31 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -136 /131" تم إطلاقها من بريمورسكو-أختارسك وييسك بروسيا، وكيب تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 12 صاروخ كروز من طراز "كيه إتش-101" و"كيه إتش-555" و31 طائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136.

وقال البيان، إنه تم تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية في مناطق ميكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا وزابوريجيا وخميلنيتسكي وكيروفوهراد وفينيتسا وتشرنيهيف.