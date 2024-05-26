 مجزرة رفح.. هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد شن هجوم في تل السلطات والتفاصيل قيد الفحص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجزرة رفح.. هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد شن هجوم في تل السلطات والتفاصيل قيد الفحص

أحمد علاء
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 11:51 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أكّد شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الهيئة (رسمية)، إن جيش (الاحتلال) يؤكد شن هجوم استهدف منطقة تل السلطان في رفح، موضحة أن تفاصيل هذا الهجوم قيد التحقيق والفحص.

 

 

 

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