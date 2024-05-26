أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أكّد شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الهيئة (رسمية)، إن جيش (الاحتلال) يؤكد شن هجوم استهدف منطقة تل السلطان في رفح، موضحة أن تفاصيل هذا الهجوم قيد التحقيق والفحص.

إسرائيل الليلة أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ حاملة لمئات الأطنان من المتفجرات على خيام النازحين العزل غرب مدينة رفح، تم نقل أكثر من 100 بين شهيد وجريح إلى المستشفيات الميدانية حتى الآن. pic.twitter.com/mpEfFEfRiI

وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.