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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أكّد شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت الهيئة (رسمية)، إن جيش (الاحتلال) يؤكد شن هجوم استهدف منطقة تل السلطان في رفح، موضحة أن تفاصيل هذا الهجوم قيد التحقيق والفحص.
בצה"ל מאשרים שהיתה הלילה תקיפה בתל א-סולטאן ברפיח, אולם פרטי התקיפה עדיין בבדיקה@ItayBlumental https://t.co/ro4Fb12y6L
— כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2024
בצה"ל מאשרים שהיתה הלילה תקיפה בתל א-סולטאן ברפיח, אולם פרטי התקיפה עדיין בבדיקה@ItayBlumental https://t.co/ro4Fb12y6L
ونقلت الهيئة الإسرائيلية الرسمية، تقارير تنفيذ جيش الاحتلال هجوما على رفح، بالقرب من مخيمات للنازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسيطينيين "الأونروا"، وتحديدا في منطقة يتواجد بها العديد من النازحين.
דיווחים ערביים: חיל האוויר ביצע תקיפה במוואסי ברפיח, ליד מחסני אונר"א ובאזור בו נמצאים עקורים רבים, לא ידועה מטרת התקיפה. לפי הדיווח פרצה שריפה במתחם האוהלים בעקבות התקיפה, לא ברור אם הושגה שליטה על השריפה. ערוץ אל-ג'זירה מדווח על 28 הרוגים לפחות@OmerShahar123
— כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2024
דיווחים ערביים: חיל האוויר ביצע תקיפה במוואסי ברפיח, ליד מחסני אונר"א ובאזור בו נמצאים עקורים רבים, לא ידועה מטרת התקיפה. לפי הדיווח פרצה שריפה במתחם האוהלים בעקבות התקיפה, לא ברור אם הושגה שליטה על השריפה. ערוץ אל-ג'זירה מדווח על 28 הרוגים לפחות@OmerShahar123
وعرضت مشاهد لاندلاع حريق في إحدى الخيام بعد الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.
תיעוד מהשריפה במחנה העקורים ברפיח. מצה"ל טרם התקבלה תגובה@OmerShahar123 pic.twitter.com/9WTaoiVees
— כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2024
תיעוד מהשריפה במחנה העקורים ברפיח. מצה"ל טרם התקבלה תגובה@OmerShahar123 pic.twitter.com/9WTaoiVees
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.
إسرائيل الليلة أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ حاملة لمئات الأطنان من المتفجرات على خيام النازحين العزل غرب مدينة رفح، تم نقل أكثر من 100 بين شهيد وجريح إلى المستشفيات الميدانية حتى الآن. pic.twitter.com/mpEfFEfRiI
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 26, 2024
إسرائيل الليلة أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ حاملة لمئات الأطنان من المتفجرات على خيام النازحين العزل غرب مدينة رفح، تم نقل أكثر من 100 بين شهيد وجريح إلى المستشفيات الميدانية حتى الآن. pic.twitter.com/mpEfFEfRiI
وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح.
وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.
وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح.
وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.
أجساد الشهداء متفحمة..مشاهد مروعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال قبل قليل بحق مخيمات النازحين غرب مدينة رفح. pic.twitter.com/L2gFH9uv35
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2024
أجساد الشهداء متفحمة..مشاهد مروعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال قبل قليل بحق مخيمات النازحين غرب مدينة رفح. pic.twitter.com/L2gFH9uv35
وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.
وأضافت أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح مع اشتعال النيران في خيام النازحين إثر قصف إسرائيلي شمال غربي رفح.
وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.
وأضافت أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح مع اشتعال النيران في خيام النازحين إثر قصف إسرائيلي شمال غربي رفح.