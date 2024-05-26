الإمارات: انطلاق قمة العلماء الشباب للطب المخبري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت في مدينة دبي بالإمارات، اليوم الأحد، قمة العلماء الشباب في الطب المخبري والعلوم السريرية، بمشاركة 300 عالم وباحث شاب من 55 دولة حول العالم، و62 رئيس منظمة ومؤسسة علمية وأكاديمية دولية متخصصة في الكيمياء السريرية والعلوم الجينية والطب التجديدي.

وتنظم القمة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وتستضيف مسؤولين بالقطاعات المخبرية ومرضى وأسرهم، وتوفر بيئة تفاعلية للتباحث بين مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية ومقرري السياسات وشركات التأمين الصحي.

وتناقش القمة 6 محاور علمية تطرح لأول مرة في المجتمع الخليجي من خلال نخبة من العلماء الشباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات والأفكار واستكشاف مجالات جديدة للبحث والابتكار وتجسيد الرؤية الجديدة في مجال الطب الجينى.

وأعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجينية عن تبنيها لأفكار وابتكارات العلماء الشباب المشاركين بالقمة، والرؤى الجديدة في مجالات العلوم السريرية والجينية، التي تصدر عن نقاشات المشاركين.

وقالت الدكتورة مريم مطر رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية إن القمة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات العالمية في مجالات الكيمياء السريرية والأمراض الجينية، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة والتقنيات الجديدة في هذه المجالات.

وذكرت أن القمة تتناول الأفكار الجديدة والبحوث المبتكرة التي تسهم في تطوير علاجات أكثر فاعلية للأمراض الجينية، وتحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأكدت أن قمة الشباب تهدف إلى تحقيق تقدم في مجالات الطب التجديدي وإطالة العمر وأمراض الشيخوخة ما يتطلب العمل المشترك والتعاون المستمر بين العلماء والباحثين.