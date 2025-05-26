كينيا: مقترح الحكم الذاتي بمثابة حل واقعي لقضية إقليم الصحراء

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اعتبرت كينيا، الاثنين، مقترح الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب في 2007 بمثابة "الحل الوحيد الواقعي" لتسوية قضية إقليم الصحراء.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الكيني موساليا مودافاد، بالعاصمة الرباط، ونشرته وكالة المغرب الرسمية.

وبدأ مودافاد، الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول بكينيا، زيارة عمل للرباط، الاثنين، غير معلومة المدة.

وأشادت كينيا "بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها العاهل المغربي محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق لتسوية هذا النزاع حول الصحراء".

وقال البيان إن كينيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط".

وشدد الطرفان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.