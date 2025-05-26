محمد علي خير يروي قصة ارتباطه بزوجته: بدأت بصورة على هاتف شقيقتي

روى الإعلامي محمد علي خير، قصة ارتباطه بزوجته الدكتورة منى النموري أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة طنطا.

وقال خلال برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، إن بداية معرفته بزوجته كانت من خلال مشاهدته لصورها على هاتف شقيقته.

وأضاف أن شقيقته روت له الكثير عنها، وعند رؤية صورتها طلب من شقيقه أن يراها وكانت في ذلك الوقت خارج مصر في رحلة عمل، إلى أن جرى الاتفاق على يوم للقاء، وكان مسافرًا رفقة شقيقته إلى طنطا بالقطار لكنه تأخر وكادت منى أن تغادر.

وتابع: «بعد مرور ربع ساعة فقط من اللقاء صدق ما توقعته أو تخيلته عند رؤيتي للصورة»، مشيرًا إلى أن اللقاءات توالت بينهما فقرر الارتباط بها بشكل رسمي.

ونوه بأنه كان أمرًا مفاجئًا بالنسبة لأصدقائه أنه لم يرتبط بفتاة من زميلات الدفعة أو من الوسط الإعلامي، لكنه أعجب بها وآثر الارتباط بها.

وأفاد بأنه أبلغها بطبيعة عمله الصحفي والإعلامي وطموحاته فيه، وكذلك التزاماته الأسرية لوفاة والده في حين كان يساعد والدته وشقيقاته الثلاث في حياتهن.