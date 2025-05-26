ألمانيا تعلن رفع الغرب القيود على مدى الأسلحة الموردة لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن القوى الغربية رفعت القيود على مدى الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، بحيث يمكنها استخدامها لضرب أهداف داخل العمق الروسي.

وقال ميرتس في مقابلة تلفزيونية الاثنين، إنه "لم يعد هناك قيود على مدى الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا لا من البريطانيين ولا من الفرنسيين ولا من الأمريكيين ولا منا".

وأضاف أن "أوكرانيا بعد اليوم قادرة على الدفاع عن نفسها بمهاجمة مواقع عسكرية في روسيا" الأمر الذي لم تكن قادرة على فعله من قبل إلا بحالات استثنائية.

وندد المستشار الألماني باستهداف روسيا المدنيين في أوكرانيا، مضيفا: "كييف لا تفعل ذلك وإننا نولي أهمية كبيرة لإبقائها على هذا النحو".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.