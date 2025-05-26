محافظ البحيرة تتفقد مصنع السكر بالنوبارية وتؤكد دعمها المستمر للصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي

اختتمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتها الميدانية اليوم بزيارة تفقدية لمصنع السكر بالنوبارية، الذي يُعد أحد القلاع الصناعية الرائدة في الصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بالمؤسسات الإنتاجية، وحرصها على الوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الأداء.

جاءت الزيارة بحضور المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية زراعة النوبارية، والمهندس سامي محمود، رئيس قطاع المصانع بشركة النوبارية للسكر، والمهندسة هبة السنهوري، مدير المناطق الصناعية والاستثمار.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ مختلف أقسام المصنع، حيث تابعت مراحل الإنتاج بداية من التوريد وسحب العينات لتحديد نسب الشوائب والسكر، مرورًا بعمليات التفريغ وغسل البنجر، وصولًا إلى مراحل التصنيع والتعبئة النهائية، مشيدة بالدور الحيوي الذي يؤديه المصنع في تقليص الفجوة الغذائية لسلعة استراتيجية مثل السكر.

ويُعد المصنع من كبرى المشروعات الصناعية في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 8 آلاف طن من البنجر يوميًا، وعلى مساحة تمتد إلى 270 فدانًا، ويُغذى من خلال زراعة نحو 65 ألف فدان من بنجر السكر في منطقة النوبارية، بإجمالي توريد يبلغ نحو 1.3 مليون طن بنجر خلال موسم التشغيل، ما يسفر عن إنتاج أكثر من 160 ألف طن سكر سنويًا، ويوفر قرابة 800 فرصة عمل مباشرة و7,500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأشادت المحافظ بالتزام المصنع بتطبيق أعلى معايير الجودة، والإجراءات البيئية، والسلامة المهنية، مؤكدة أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها دعم الكيانات الصناعية الجادة، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.

كما وجّهت الدكتورة جاكلين عازر بتذليل أي معوقات قد تواجه منظومة الإنتاج، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتسق مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن البحيرة تمضي قدمًا نحو نهضة صناعية شاملة، تقوم على شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، لتكون نموذجًا يحتذى به في دعم الاقتصاد الوطني.