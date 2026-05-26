الأوقاف تتابع تجهيز الأضاحي بمجازر أبو سمبل استعدادا لعيد الأضحى

تابعت وزارة الأوقاف أعمال تجهيز الأضاحي المخصصة للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار استعداداتها لمشروع صكوك الأضاحي، حيث جرت أعمال المتابعة والإشراف على رؤوس الماشية داخل مجزر الشرق الأوسط بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، بإجمالي عدد ٥١١ رأس ماشية كدفعة أولى تم تسمينها ورعايتها لمدة أربعة أشهر.

وجرت أعمال الإشراف البيطري على الأضاحي بمعرفة الدكتور محمد أبو النجا، المشرف الطبي البيطري بمجزر الشرق الأوسط بمدينة أبو سمبل، وذلك في إطار التأكد من سلامة الماشية ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يضمن تقديم لحوم أضاحٍ ذات جودة عالية للمستحقين.

وشهدت أعمال المتابعة حضور الدكتور محمد حازم، مدير مديرية أوقاف أسوان، والشيخ محمود عبدالعال، مدير إدارة أوقاف أبو سمبل السياحية.

كما شارك في المتابعة نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، وعدد من الأطباء البيطريين، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وفق أعلى درجات الجودة والانضباط؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك.