تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد ، تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، حالة واحدة في بكين والأخرى في قوانجدونج.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 12 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 3 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 7 في لياونينج، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 76 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت، من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 219 ألفا و 714 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.