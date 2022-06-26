 تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين - بوابة الشروق
الأحد 26 يونيو 2022 6:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 6:21 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد ، تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، حالة واحدة في بكين والأخرى في قوانجدونج.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 12 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 3 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 7 في لياونينج، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 76 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت، من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 219 ألفا و 714 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك